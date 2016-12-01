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В СБУ кажуть, що знайдений "Апостол" – з приватної колекції

Четвер, 1 грудня 2016, 10:44

Книгу "Апостол", яку намагалися вивезти в Росію, могли перевозити колишнім представникам влади.

Про це на брифінгу в четвер сказав керівник слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук.

"Громадянин К виїжджав в РФ, де отримав замовлення на перевезення цієї книги. Ця книга може мати відношення, до певних осіб, які виїхали з України кілька років тому", – зазначив він.

На запитання, чи "Апостол" належав бібліотеці Вернадського, Остафійчук відповів:

"Це не книга з бібліотеки Вернадського, відміток бібліотеки чи архівів не було. Це книга з приватної колекції. Зараз ми цим займаємося", – додав він.

 

16 листопада Служба безпеки України заявила, що попередила вивезення до Росії стародруку "Апостол".

У травні стало відомо, що в Києві з фондів Національної бібліотеки Вернадського вкрали московський примірник "Апостола" Федорова

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

Теми: СБУ
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