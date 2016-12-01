Росія поблизу українських навчань поводиться спокійно - Міноборони
1 грудня не зафіксовано жодних провокацій з боку Російської Федерації у зв'язку із проведенням військових навчань.
Про це у четвер заявив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, говорячи про українські військові навчання біля Криму.
"Не зафіксовано ніякої провокації з боку Російської Федерації у зв'язку з їхніми погрозами на адресу сих навчань", - сказав він.
Він розповів, що до цих навчань Україна готувала цілий рік, і тепер триває їх активна фаза.
"Вступили в активну фазу льотні контрольні випробування-навчання. Станом на цю хвилину вже тривають пуски ракет у визначених територіях. Також збоїв у проведенні навчань не зафіксовано", - сказав він.
За його словами, активна фаза триватиме 1-2 грудня.
Мотузяник додав, що в районі навчань не відбувається рух пасажирських літаків.
Як відомо, 1 грудня на півдні України стартували ракетні стрільби. Кораблі Чорноморського флоту РФ зайняли позиції неподалік від західного узбережжя окупованого півострова.
Раніше Росія пригрозила ракетним ударом у випадку проведення Україною військових навчань поруч із Кримом.
Командування Повітряних сил Збройних сил України пізніше констатувало зменшення небезпечної зони виконання ракетних стрільб над Чорним морем.
Українська правда