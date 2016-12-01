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Україна піднялася у Глобальному рейтингу мілітаризації на 15 місце

Четвер, 1 грудня 2016, 12:21

Україна перемістилася у Глобальному індексі мілітаризації з 23-го на 15-те місце.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У документі констатується, що упродовж 2016 року особливо високими темпами тривала мілітаризація Східної Європи.

"Унаслідок анексії Криму Росією та тривалого конфлікту у Східній Україні ситуація з безпекою у Європі змінилася", – зазначається у звіті.

Росія посідає п'яте місце. У першій десятці рейтингу – ще чотири європейські країни (Азербайджан, Вірменія, Греція та Кіпр).

Найбільш мілітаризованою країною світу зі 152, які представлені у рейтингу, залишається Ізраїль. Це пояснюється також високою часткою військовослужбовців серед населення цієї країни.

Найбільше у світі витрачають на військові потреби США, які перебувають у рейтингу лише на 31-му місці. Причиною цього є те, що порівняно з ВВП та кількістю населення військові витрати США не є найбільшими у світі, пояснив автор дослідження Макс Мучлер.

"Українська правда" в Threads

Теми: арміявійна
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