Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

САП не знайшла підстав для розслідування щодо статків Шокіна

Четвер, 1 грудня 2016, 12:39

Спеціалізована антикорупційна прокуратура не знайшла підстав для розслідування можливого незаконного збагачення або декларування недостовірної інформації колишнім генеральним прокурором Віктором Шокіним.

Про це йдеться в розслідуванні "Українських новин".

Спецпрокуратура встановила, що всі задекларовані відомості за 2013-2015 роки перевірили уповноважені органи в законний термін і вони відповідають офіційно отриманим доходам Шокіна з джерел в Україні.

Причиною для перевірки стало журналістське розслідування, в якому показувалася велика нерухомість за кордоном певної Оксани Гриневич, яку журналісти назвали цивільною дружиною Шокіна.

У той же час, 15 серпня Києво-Святошинський районний суд розглянув позов Оксани Гриневич в інтересах її дочки до Шокіна щодо "усунення перешкод в користуванні жилим приміщенням та визнання особи (екс-генпрокурора) такою, що втратила право користування".

Суд встановив, що екс-генпрокурор є колишнім власником домоволодіння в с. Забір'я і мав забрати з нього особисті речі, однак цього не зробив, чим створює складності в користуванні будинком.

Крім того, Гриневич зазначила, що вони з Шокіним не проживали і не проживають як одна сім'я, а все, що їх пов'язує – спільна дитина.

На засіданні суд заслухав свідків, які підтвердили цю інформацію.

"З огляду на подані докази, суд встановив, що Шокін є батьком дитини, але не проживає в будинку в с. Забір'я з 24 липня 2014 року, в шлюбних зв'язках з позивачем – Оксаною Гриневич не перебував і не перебуває, вона не була і не є його цивільною дружиною, не пов'язана з ним спільним побутом і спільно не проживає, спільного господарства також не веде", – йдеться в рішенні суду.

Своїм рішенням суд зобов'язав екс-генпрокурора не перешкоджати своїй доньці в користуванні будинком в Забір'ї і звільнити його від особистих речей.

Національне антикорупційне бюро раніше перевіряло інформацію про можливе незаконне збагачення Шокіна.

Генпрокуратура констатує, що не розслідує кримінальних провадження стосовно Віктора Шокіна.

"Українська правда" у Threads

Теми: ШокінАнтикорупційна прокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Шокін
Щодо Порошенка і Байдена відкрили 2 нові справи в Україні – адвокат
Суддя Вовк зобов’язав відкрити справу про втручання Байдена в роботу Шокіна
Шокін звернувся до Зеленського щодо Байдена – у передчутті виборів у США
Останні новини
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
17:28
РФ готується до судової баталії на випадок конфіскації заморожених активів – Bloomberg
Усі новини...
Реклама: