Міграційна служба не може підтвердити російський паспорт у Онищенка

У Державній міграційній службі України немає документального підтвердження наявності громадянства РФ у народного депутата Верховної Ради Олександра Онищенка (група "Воля народу").

Про це повідомив керівник прес-служби Міграційної служби Сергій Гунько, передають Українські новини.

"У тому випадку, якщо це правда, нам потрібне офіційне російське підтвердження. Нам потрібне підтвердження того, що ця людина є громадянином іншої країни, що вона отримала громадянство добровільно. Виходячи з нашої практики, таке підтвердження жодна країна не дає", - сказав він.

За словами Гунька, припинення громадянства без заяви людини, яка отримала громадянство іншої країни, практично неможливо.

"Навіть якщо ми бачимо наявність паспорта іншої країни у людини, це не є підставою для визнання його громадянином цієї країни. Ми не можемо верифікувати цей паспорт", - додав він.

Гунько підкреслив, що вийти з українського громадянства можна тільки в консульській установі на території країни, громадянство якої було отримано.

Він зазначив, що публічної заяви мало для виходу з громадянства.

Раніше Служба безпеки України заявила, що Онищенко отримав громадянство і паспорт Росії. СБУ звинувачує Онищенка в державній зраді і співпраці зі спецслужбами РФ.

Згідно зі ст. 81 Конституції, повноваження депутата припиняються достроково у разі припинення його громадянства.

Підставою для втрати громадянства України є добровільне набуття громадянства іншої держави.

Припинення громадянства внаслідок його втрати відбувається на підставі подання органів міграційної служби, дипломатичних або консульських установ України.

У свою чергу Онищенко заперечує отримання громадянства РФ.