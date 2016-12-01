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Слободян: РосЗМІ розкручують фейки про "українських дезертирів"

Четвер, 1 грудня 2016, 12:59

Росія провела сплановану акцію щодо розповсюдження повідомлень про затримання "українських дезертирів".

Про це під час брифінгу у четвер заявив помічник керівника Держприкордонслужби України Олег Слободян.

"Це не єдине таке повідомлення (про затримання українських дезертирів – ред.). Ми відслідкували декілька таких повідомлень впродовж останніх днів, що вказує на ознаки спланованої акції, яка виникла якраз після того, як Служба безпеки України успішно провела інформацію по затриманню двох зрадників на адмінмежі із тимчасово окупованим Кримом", - сказав він.

За словами Мотузяника, поява таких повідомлень також може бути пов'язана із українськими навчаннями.  

"Ця інформаційна компанія, можливо, мала на меті внести елементи дезорієнтації в дії прикордонників і військовослужбовців ЗСУ", - сказав він.   

Мотузяник розповів, що один із так званих "дезертирів", про яких говорять російські ЗМІ, є колишнім мобілізованим і був звільнений у квітні 2016 року.

"Ще двоє вже тривалий час, більше року, перебувають у розшуку правоохоронними органами України. Ще один персонаж цих сюжетів взагалі є громадянином Російської Федерації, який свого часу проходив там службу в прикордонній службі ФСБ РФ", - сказав він.

"Мова йде про компіляцію фактів з видуманими і дійсними людьми", - сказав Слободян.     

Як відомо, у середу Слободян заявив, що повідомлення російських ЗМІ про двох українських дезертирів є маніпулюванням фактами з метою дискредитації країни.

22 листопада СБУ на адмінмежі із Кримом затримала двох українських військовослужбовців-зрадників.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонРосіяЗМІ
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