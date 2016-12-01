На Дунаї затримали судно з сирійцями, яке зупинялося в Криму – ДПСУ

На Дунаї затримали танзанійське судно з сирійцями, яке незаконно заходило в порти окупованого Криму.

Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян на брифінгу в четвер.

"30 листопада катер морської охорони "Гриф" у внутрішніх водах української частини річки Дунай виявив вантажне судно Sky Moon, прапор Танзанія, із 9 членами команди – капітан судна, громадянин Лівії, і 8 членів екіпажу – громадян Сирії, яке, за інформацією Мінінфраструктури, незаконно заходило до тимчасово закритих портів тимчасово окупованого Криму", – сказав він.

"Через невихід на зв'язок із уповноваженим органом Державної прикордонної служби України прикордонники змушені були зупинити зазначене морське судно та на підставі ухвали суду здійснити його огляд", – заявив Слободян.

Перевірка й огляд судна підтвердили факти порушення членами екіпажу Sky Moon порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

"Факти вчинення командою на згаданому судні адміністративних правопорушень підтверджуються відповідними записами та показниками у суднових документах і приладах, а також відмітками прикордонного відомства Російської Федерації про в'їзд та виїзд до тимчасово окупованої території Криму у паспортних документах усіх членів команди", – сказав Слободян.

Стосовно капітана та членів екіпажу складено протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 204, ч. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Під час конвоювання судна до порту "Рені" капітан здійснив небезпечне маневрування з метою посадити судно на мілині в румунській частині вод Дунаю, однак рішучими діями оглядової групи дана спроба була попереджена", – заявив Слободян.

Стосовно капітана судна та його старшого помічника складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 185, ч. 10, "злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовців або працівників прикордонної служби, або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону".

"Сьогодні справи про адміністративне правопорушення надіслані для розгляду до ренійського районного суду за належністю. Про факт затримання судна та злісну непокору капітана поінформовано прокуратуру, одеську митницю Фіскальної служби України та Прикордонну поліцію Румунії", – поінформував Слободян.

Олена Рощенко, УП