Ющенко сумнівається, що допит Януковича був корисним

Екс-президент Віктор Ющенко сумнівається, що допит його наступника Віктора Януковича у справі п'яти бійців "Беркуту", які звинувачуються у розстрілах на Майдані, був корисним.

Про це він заявив журналістам у четвер.

"Я, чесно, не знаю, що цей допит доніс нового до справи п'яти "беркутівців", які були на лаві підсудних. Я не можу підтвердити, що я побачив результат, який потрібен для процесу, щоб знайти правду. Мені цього не здавалося", – сказав він.

Як відомо, допит Януковича відбувся у понеділок і тривав близько шести годин. На більшість запитань щодо тих подій він відповів, що не пам'ятає їх деталей.

Також Янукович звинуватив екс-главу своєї адміністрації Сергія Льовочкіна та олігарха Дмитра Фірташа у створенні внутрішньої опозиції у Партії регіонів та розхитуванні ситуації в країні.

Українська правда