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У офісі нардепа Тригубенка вилучили понад 4 мільйони гривень

Четвер, 1 грудня 2016, 15:18
У офісі нардепа Тригубенка вилучили понад 4 мільйони гривень
solydarnist.org

В ході проведення обшуку з офісу нардепа з БПП Сергія Тригубенка було вилучено в цілому більше 4 млн грн, комп'ютерна техніка та документи, що свідчать про проведення торгових операцій з ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" (про викуп вугілля) і ПАТ "Центренерго" (про продаж вугільної продукції).

Про це Економічна правда повідомляє з посиланням на джерело в НАБУ.

"Фактичний власник грошових коштів і оргтехніки - ТОВ "Торговий дім - Енергозбут", - повідомило джерело.

За його словами, власник документів (учасник операцій) з викупу і перепродажу вугілля - ТОВ "Дантрейд ЛТД".

Фактично в ньому працює ТОВ "Торговий дім - Ресурс", яке до початку 2016 року було орендарем цього приміщення.

Нагадаємо,  30 листопада детективами Національного антикорупційного бюропроведено обшук в неофіційному центральному офісі народного депутата від БПП Сергія Тригубенка.

Як раніше повідомляла "ЕП", Тригубенко остаточно втратив вплив на Міністерство енергетики після відставки з поста заступника глави відомства Дмитра Лабоженко.

Тригубенка називають людиною Ігоря Кононенка, і вказують, що він контролює певні держенергоактиви в країні.

Дмитро Рясний, ЕП

Теми: НАБУ
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