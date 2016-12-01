На Банковій сотні націоналістів з фаєрами звернулися до Порошенка
Кілька сотень представників націоналістичних організацій прийшли на Банкову і впритул підійшли до кордону силовиків, де зачитали вимоги президенту.
Про це повідомляє кореспондент УП.
За його словами, мітингарі зачитали звернення до Петра Порошенка щодо політичних переслідувань політв'язнів.
Нацгвардійці і поліцейські сформували два великі ряди на шляху до Адміністрації президента.
Мітингарі кинули кілька фаєрів. Також кидали сніжки. Після озвучення заяви рушили до Майдану Незалежності.
Ситуація наразі стабільна.
Як відомо, через підготовку до заходів з нагоди Маршу мільйонів – ходи, яка відбулася в Києві в цей день в 2013 році в рамках акцій проти розгону Євромайдану – вулицю Хрещатик перекрили.
У Київраді "Українській правді" повідомили, що заявку на проведення акцій у четвер на Хрещатику подав лиш "Доровольчий рух ОУН" Миколи Коханівського. У заявці було вказано, що акція почнеться о 15:00 і її учасники підуть до Адміністрації президента з вимогою звільнити політв'язнів і відсторонити Леоніда Кучму і Віктора Медведчука від Мінського процесу.
Роман Кравець, УП