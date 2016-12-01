На Банковій сотні націоналістів з фаєрами звернулися до Порошенка

Кілька сотень представників націоналістичних організацій прийшли на Банкову і впритул підійшли до кордону силовиків, де зачитали вимоги президенту.

Про це повідомляє кореспондент УП.

За його словами, мітингарі зачитали звернення до Петра Порошенка щодо політичних переслідувань політв'язнів.

фото: роман Кравець

Нацгвардійці і поліцейські сформували два великі ряди на шляху до Адміністрації президента.

Мітингарі кинули кілька фаєрів. Також кидали сніжки. Після озвучення заяви рушили до Майдану Незалежності.

ФОТО: РОМАН КРАВЕЦЬ

Ситуація наразі стабільна.

Як відомо, через підготовку до заходів з нагоди Маршу мільйонів – ходи, яка відбулася в Києві в цей день в 2013 році в рамках акцій проти розгону Євромайдану – вулицю Хрещатик перекрили.

У Київраді "Українській правді" повідомили, що заявку на проведення акцій у четвер на Хрещатику подав лиш "Доровольчий рух ОУН" Миколи Коханівського. У заявці було вказано, що акція почнеться о 15:00 і її учасники підуть до Адміністрації президента з вимогою звільнити політв'язнів і відсторонити Леоніда Кучму і Віктора Медведчука від Мінського процесу.

Роман Кравець, УП