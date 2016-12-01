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Бойовики продовжують активно стріляти на Маріупольському напрямку

Четвер, 1 грудня 2016, 17:56

Проросійські бойовики 21 раз стріляли по позиціях українських військових на всіх напрямках.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Найбільше обстрілів, як і раніше, зосереджено на Маріупольському напрямку.

"Зі 120 та 82 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Широкине та Красногорівку. З гранатометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по Мар’їнці, Новогригорівці, Новотроїцькому. По Новотроїцькому на Красногорівці вогонь вів снайпер", - сказано у повідомленні.

На Донецькому напрямку під вогонь гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапила Авдіївка. А на Луганському бойовики з 120 та 82 міліметрових мінометів обстріляли балку Кошарну, а з гранатометів різних систем - Новоолександрівку, Троїцьке та Кримське.

Українська правда

Теми: АТО
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