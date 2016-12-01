Суддя Київського апеляційного адмінсуду погорів на хабарі

Прокурори САП спільно з СБУ затримали суддю Київського апеляційного адміністративного суду за отримання 5 тисяч доларів хабара.

Про це у facebook повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Щойно ... одразу ж після отримання неправомірної вигоди … сумі 5 тисяч доларів затримано суддю Київського апеляційного адміністративного суду за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України", - написав він.

За словами Холодницького, затриманому судді загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

"Враховуючи тяжкість злочину, прокурорами САП готується клопотання до суду про обрання вказаному служителю Феміди запобіжного заходу у вигляді – тримання під вартою", - підсумував Холодницький.

Українська правда. Київ