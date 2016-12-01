Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Олланд вирішив не висуватися на новий термін

Четвер, 1 грудня 2016, 20:55

Президент Франції Франсуа Олланд не висуватиме свою кандидатуру на новий термін.

Про це глава французької держави оголосив увечері 1 грудня, в телезверненні, яке транслювалося з Єлисейського палацу.

Чергові вибори президента у Франції відбудуться навесні 2017 року. 62-річний соціаліст Олланд перебуває на найвищій державній посаді з 2012 року.

Згідно з опитуваннями громадської думки, він є одним із найбільш непопулярних президентів в історії країни.

 Його кандидатуру на президентських виборах готові підтримати лише 10% виборців, зазначає агентство AFP.

Німецька хвиля

Теми: Франціявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Франція
Кулеба із французькою колегою засудили вихід РФ із "зернової угоди"
Парламент Франції затвердив семирічний оборонний бюджет у розмірі 413 млрд євро
У Франції до Дня взяття Бастилії розгортають 130 тисяч силовиків, щоб попередити нові заворушення
Останні новини
18:32
Росіяни досі не забрали тіла загиблих через вибух на Каховській ГЕС жителів Голої Пристані
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
Усі новини...
Реклама: