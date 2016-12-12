Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Савченко не коментує зустріч із бойовиками, але вийде з заявою

Понеділок, 12 грудня 2016, 11:19

Народний депутат із фракції "Батьківщина" Надія Савченко не розповіла про свою поїздку до Мінська.

У розмові з кореспондентом "Української правди" вона послалася на зайнятість.

Коли депутат підняла слухавку і почула, що це "Українська правда", вона сказала: "Перепрошую, я не маю часу зараз говорити".

Після цього кореспондент намагався додзвонитися на номер сестри Надії Савченко – Віри, однак слухавку підняла народний депутат і сказала: "Говорити не має часу ніхто".

Після цього УП написала Савченко смс-повідомлення з проханням про коментар, тому що її позиції стосовно скандалу немає, запропонувавши зателефонувати, коли їй буде зручно.

"Коли мені буде що сказати, ви почуєте", – написала депутат.

Водночас, Віра Савченко повідомила агентству "Інтерфакс-Україна", що "сьогодні (12 грудня) буде офіційна заява Надії, щоб зняти всі питання".

"Я думаю, ми це зробимо після обіду", – уточнила сестра депутата.

Як повідомляли раніше ЗМІ з посиланням на джерела, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Припускають, що поза спинами офіційних переговорників тристоронньої контактної групи колишній політв’язень Росії Савченко та проросійські бойовики могли говорити про полонених – тоді як мам заручників "накручують" проти української влади.

Сама Савченко вже кілька разів відмовлялася відповідати на запитання журналістів щодо цієї зустрічі.

Нардеп не попереджала Службу безпеки України про поїздку до Мінська. Радник голови СБУ Юрій Тандіт повідомив, що відомство збирає інформацію щодо поїздки Надії Савченко в Білорусь – як і щодо поїздок інших політиків в інші країни.

Роман Кравець, Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Савченко НадіяДонбасМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Савченко Надія
Суд повернув справу проти Савченко і Рубана
Надії Савченко вручили підозру через підроблений COVID-сертифікат
Надію Савченко впіймали в аеропорту з підробленим ковід-сертифікатом
Останні новини
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
Усі новини...
Реклама: