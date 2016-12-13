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Представник ОБСЄ назвала пропагандистською заяву Геращенко

Вівторок, 13 грудня 2016, 17:21

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович здивована заявою віце-спікера Верховної Ради Ірини Геращенко на її адресу.

Про це йдеться в коментарі Дуні Міятович "Українській правді".

Представник ОБСЄ зазначила, що була здивована висловлюваннями Геращенко. "Вони значною мірою необґрунтовані та вводять в оману, використовуючи риторику пропаганди. Зокрема, були звинувачення, що я не втручалася у справи журналістів Микола Семени і Романа Сущенка. Це просто неправда", - заявила Міятович.

"Навпаки, я – єдиний міжнародний представник, який офіційно і публічно порушив ці два випадки", - сказала Міятович і нагадала про те, яких зусиль вона докладає у цих питаннях.

Так, у жовтні 2016 року вона закликала російську владу звільнити Сущенка, а також написала листа міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову з проханням відвідати Сущенка.

"Я постійно порушую ці два випадки перед урядом Російської Федерації, в тому числі в ході двосторонньої зустрічі з владою на зустрічі Ради міністрів ОБСЄ минулого тижня в Гамбурзі", - зазначила представник ОБСЄ.

Більше того, Міятович назвала "непрофесійним і націоналістичним" проводити паралель між її громадянством та роботою. Міятович також зазначила, що вона з Боснії і Герцоговини, а не з Сербії, як заявила Геращенко.

"Крім того, продовження мого мандата, про що згадала Геращенко, здійснено не завдяки рішенню РФ, а на основі консенсусу всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ, включаючи Україну", - заявила Міятович.

Вона підкреслила, що вважає себе другом України. "Але друзі мають право не тільки хвалити, але і критикувати", - зазначила Міятович.

Представник ОБСЄ порадила перш, ніж критикувати книгу, прочитати її. "Книга "Дві країни – одна професія" була опублікована в лютому 2016 року і використовується сьогодні як доказ зради українськими політиками українських журналістів", - заявила Міятович.

Нагадаємо, напередодні Геращенко розкритикувала представника ОБСЄ з питань свободи слова. 

"Ось такі посібники видає ОБСЄ під кураторством Дуні Міятович. Тієї, яка не помічає арешту Миколи Семени в Криму, щось там тихеньке промурмотіла про Романа Сущенка (без наполегливих нагадувань РФ з вимогою звільнити журналіста). А правда в тому, що вже рік в ОБСЄ з боку РФ заблоковано обрання нового представника з питань свободи слова і медіа, а Дуня Міятович з Сербіі утрималася там завдяки позиції і підтримці РФ", - зазначила Геращенко.

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄГеращенко
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