Турчинов: позов про "переворот" – маразм, із яким краще до психіатра

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов вважає юридично нікчемною спробу через російський суд довести "державний переворот" в Україні.

Це слідує з його допису у Facebook.

"Початок розгляду в московському суді питання щодо визнання подій в Україні 2014 року державним переворотом – це черговий маразм тиранії, що переживає соціально-економічну і інтелектуальну кризу", – заявив Турчинов.

"Позов з такою постановкою питання більш професійно може бути розглянутий в московській психіатричній лікарні, де знаходяться більш фахові спеціалісти з цієї, такої важливої для кремлівських психопатів, проблеми", – зіронізував він.

Як відомо, 15 грудня у Дорогоміловському суді Москви почався процес за позовом екс-нардепа від "Партії регіонів" Володимира Олійника, який просить визнати "державним переворотом" в Україні події початку 2014 року.

Олійник був одним зі співавторів "диктаторських законів" 16 січня, голосування за які викликало загострення на "Майдані".

Після розстрілів протестувальників він утік з України. Наприкінці 2014 року з’явилася інформація, що він живе в анексованому Росією Криму, у Ялті, і їздить до Москви.

У грудні 2014 року Генпрокуратура України пред'явила Олійнику підозру в організації незаконного голосування за закони "16 січня". Його оголосили в розшук у цій справі.

Також ГПУ порушила кримінальну справу за фактом заяв так званого "Комітету порятунку України" в РФ, до якого Микола Азаров залучив і Олійника.

Влітку 2015 року Олійник заявляв, що планує визнати анексію Криму Росією та надати окупованому проросійськими бойовиками Донбасу самостійність.

Олена Рощенко, УП