У Польщі опозиція вимагає відставки маршалка Сейму

Маршалок Сейму Марек Кухцінский призвів до кризи в Польщі і польському парламенті і повинен за це подати у відставку.

Про це після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив лідер найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" (РО) Гжегож Схетина, передає "Укрінформ".

"Після того, що сталося, ми вважаємо, що він (Кухцінский - ред.) привів до цієї кризи і він за неї відповідає. Він повинен подати у відставку", - заявив Схетина.

Лідер РО також заявив, що повідомив президенту про очікування опозиції: повернення в парламент ЗМІ на колишніх умовах.

Схетина прокоментував також інформацію про те, що охорона Сейму увечері заявила депутатам, які блокують трибуну в Сеймі, що вони там знаходяться незаконно.

"Якщо таке триватиме, то я хочу чітко сказати, що ми не залишимо залу засідань, депутати РО будуть тут до 11 січня (початок наступного засідання Сейму) і навіть довше", - заявив він.

Схетина підкреслив, що повідомив президенту про свою готовність зустрітися в понеділок із лідером правлячої партії "Право і Справедливість" Ярославом Качинським і обговорити ситуацію, що склалася.

Як відомо, правляча партія Польщі "Право і Справделивість" заявила про намір створити при Сеймі Медійний центр, який стане ключовим місцем взаємодії політиків і журналістів. Нинішня влада планує обмежити журналістам доступ до будівлі Сейму лише першим поверхом.

Такі плани викликали масові протести журналістів та опозиції, які тривають вже протягом двох днів, і, за інформацією організаторів акцій, будуть тривати до вівторка, коли опозиція вимагає провести засідання заблокованого наразі парламенту і провести обговорення держбюджету.

Як відомо, в ніч на суботу під будівлею Сейму зібралися понад дві тисячі протестувальників, які заблокували виходи з парламенту. Однак поліція їх відтіснила, і депутати правлячої партії змогли залишити Сейм.