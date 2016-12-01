Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Держдепі підтвердили зустріч Керрі і Лаврова в Римі

Четвер, 1 грудня 2016, 23:41

Державний департамент офіційно підтвердив заплановану зустріч глав зовнішньополітичних відомств США і Росії в п'ятницю в італійській столиці в рамках роботи міжнародної конференції "Римський середземноморський діалог".

З відповідною заявою виступив під час щоденного брифінгу заступник речника Держдепартаменту США Марк Тонер, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні я можу підтвердити, що держсекретар Керрі зустрінеться з міністром закордонних справ Лавровим у Римі завтра", - зауважив Тонер, обговорюючи питання сирійського врегулювання.

Крім того, за словами представника держдепу, Керрі має заплановану зустріч в італійській столиці зі спеціальним представником ООН поСиріїСтефаном Де Містурою, а також з європейськими партнерами.

Водночас Тонер не уточнив, чи планується обговорення питання агресії Росії проти України під час зустрічі глав зовнішньополітичних відомств США і РФ.

Як повідомлялося,  Керрі 2-3 грудня перебуватиме в Римі та Ватикані. У столиці Італії у нього заплановано низку двосторонніх зустрічей, а також участь в "Римському середземноморському діалозі".

У Ватикані Керрі планує провести переговори з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном.

"Йтиметься про гуманітарну кризу в Сирії, насильство в Україні та поточний діалог в Венесуелі", - повідомили в Держдепі.

Теми: СШАРосіяІталія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
США
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Киргизстан продає Росії техніку для війни проти України, США готують санкції – WP
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Останні новини
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
Усі новини...
Реклама: