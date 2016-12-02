"ЄвроОптимісти" закликали ГПУ припинити переслідування Лещенка

Депутати МФО "ЄвроОптимісти" закликають Генеральну прокуратуру України припинити переслідування народного депутата України Сергія Лещенка.

Про це йдеться у заяві депутатів, оприлюдненій у facebook.

У заяві депутати називають переслідування Лещенка політично мотивованим за його активну позицію у боротьбі з корупцією.

"ЄвроОптимісти" наполягають, що відкрите кримінальне провадження Генеральною прокуратурою щодо Лещенка є незаконним та перевищує межі службових повноважень посадових осіб цього органу, тому що на випадок проведення досудового розслідування це кримінальне провадження повинно перебувати у підслідності НАБУ, оскільки відкрите за фактом вчинення корупційного злочину.

Непередача цього кримінального провадження до НАБУ означатиме узурпацію контролю з боку ГПУ над підслідністю щодо корупційних злочинів, стверджують "ЄвроОптимісти".

"Відмова ГПУ передати справу за підслідністю підтверджує спрямованість цих дій з метою дискредитації діяльності НАБУ, Спеціальної антикорупційної прокуратури та Сергія Лещенка", - наголошується у заяві депутатів.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції вважає, що при купівлі квартири загальною площею 192 кв. м і вартістю 7 млн 550 тисяч гривень у новому будинку в історичному центрі Києва Лещенко "одержав подарунок у вигляді знижки на вартість квартири, яка була надана забудовником".

За словами Лещенка, у середу, 30 листопада, його запросили у НАЗК для надання пояснень, але коли він прибув туди з документами, йому вирішили зачитати протокол про адміністративне правопорушення. Він додав, що висловив готовність вислухати протокол лиш у присутності свого адвоката, але, оскільки той був зайнятий, зустріч перенесли.

Однак сьогодні вранці, не очікуючи повідомлення Лещенка про час його прибуття з адвокатом, НАЗК було оприлюднено згадане оголошення.

У заяві також стверджується, що інформація про отримання знижки Лещенком при купівлі квартири не відповідає дійсності. Цей факт має такі докази: 1) у договорі купівлі-продажу вказана нижча оціночна вартість квартири, ніж заплачено С. Лещенком; 2) в інтернеті є оголошення про продаж квартири за нижчою ціною, ніж заплачено С. Лещенком; 3) у день купівлі Лещенком квартири у цьому ж будинку квартиру придбала ще одна особа, яка заплатила за квартиру менше у розрахунку на метр, ніж Лещенко.

"У зв’язку з вищевикладеним вимагаємо припинити здійснювати тиск на народного депутата України Сергія Лещенка, передати кримінальне провадження за підслідністю до НАБУ та сфокусувати свою увагу на розслідуванні кримінальних правопорушень, особливо щодо злочинів вчиненних під час Революції Гідності", - сказано у заяві.

Як відомо, на початку вересня розгорівся скандал через придбання Лещенком квартири площею 192 кв м. у новобудові на вулиці Франка у центрі Києва.

Лещенко пояснив, що ціна за квадратний метр там становила 1500 доларів, а всі його дії з приводу придбання прозорі.

За словами депутата, а раніше журналіста, частину коштів на придбання квартири він позичив у засновника "Української правди" Олени Притули "терміном на 10 років", решта – це його заощадження та гроші його коханої жінки, ді-джея Анастасії Топольської,

Лещенко сам закликав Національне антикорупційне бюро і Національне агентство із запобігання корупції перевірити купівлю ним квартири в центрі Києва. Цього ж вимагали фракції "Народний фронт" і Радикальної партії Олега Ляшка.

19 вересня керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що у придбанні квартири Сергієм Лещенком є ознаки адміністративного правопорушення через взяття безвідсоткої позики в Олени Притули.

27 жовтня Генпрокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в незаконному збагаченні щодо Лещенка "за результатом розгляду звернення народного депутата Павла Пинзеника".