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Генпрокурор: у провадженні щодо Бойка з'явилися "серйозні факти"

П'ятниця, 2 грудня 2016, 08:53

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що слідство вийшло на "серйозні факти" у провадженні про діяльність міністра часів Януковича – нинішнього глави фракції Опоблок Юрія Бойка.

Про це Луценко повідомив в програмі Право на владу на телеканалі 1+1, передає ЛІГА.net.

"Про діяльність пана Бойка в Кабінеті міністрів Азарова є ряд проваджень, в одному з них ми в останній місяць вийшли на дуже серйозні факти, їм буде дана оцінка в ході досудового слідства і, не сумнівайтеся, якщо будуть докази, у мене рука не здригнеться підписати подання до Верховної Ради за допомогою одного з персонажів колишньої влади або нинішньої", – запевняє генпрокурор.

З кінці вересня Луценко доручив перевірити, чи готувалися або готуються подання про зняття недоторканності з Бойка.

Як відомо, раніше депутат від БПП Сергій Лещенко заявляв, що керівництво Генпрокуратури намагається вивести лідера фракції "Опозиційного блоку" Юрія Бойка з-під кримінальних звинувачень.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураОпозиційний блокБойко
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