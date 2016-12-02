Генпрокурор: у провадженні щодо Бойка з'явилися "серйозні факти"

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що слідство вийшло на "серйозні факти" у провадженні про діяльність міністра часів Януковича – нинішнього глави фракції Опоблок Юрія Бойка.



Про це Луценко повідомив в програмі Право на владу на телеканалі 1+1, передає ЛІГА.net.



"Про діяльність пана Бойка в Кабінеті міністрів Азарова є ряд проваджень, в одному з них ми в останній місяць вийшли на дуже серйозні факти, їм буде дана оцінка в ході досудового слідства і, не сумнівайтеся, якщо будуть докази, у мене рука не здригнеться підписати подання до Верховної Ради за допомогою одного з персонажів колишньої влади або нинішньої", – запевняє генпрокурор.



З кінці вересня Луценко доручив перевірити, чи готувалися або готуються подання про зняття недоторканності з Бойка.

Як відомо, раніше депутат від БПП Сергій Лещенко заявляв, що керівництво Генпрокуратури намагається вивести лідера фракції "Опозиційного блоку" Юрія Бойка з-під кримінальних звинувачень.