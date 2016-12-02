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Питання реабілітації поранених учасників АТО котролюватиме уповноважений

П'ятниця, 2 грудня 2016, 09:07

Президент Петро Порошенко призначив Вадима Свириденка уповноваженим з питань реабілітації поранених учасників АТО.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Адміністрації глави держави.

Зазначається, що колишній санітарний інструктор медичної роти 128 окремої гірсько-піхотної бригади оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ Вадим Свириденко має досвід роботи у медичній сфері та користується авторитетом серед громадських організацій та організацій воїнів АТО.

 
Свириденко користується авторитетом
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Уповноважений буде моніторити ситуацію щодо забезпечення реалізації права на реабілітацію поранених учасників АТО і в разі порушення таких прав - виправляти ситуацію.

Крім того, Свириденко брати участь в підготовці нормативно-правових актів.

Теми: АТО
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