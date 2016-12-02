Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Драбинко залишив Україну через небезпеку - Луценко

П'ятниця, 2 грудня 2016, 09:11

Митрополит Олександр (Драбинко), який є свідком у справі проти нардепа від Опоблоку Вадима Новинського, залишив Україну з міркувань безпеки.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 повідомив Юрій Луценко.

"Він дав свідчення в суді і як передбачено у випадку, коли на нього чиниться тиск, покинув територію України", - зазначив Луценко.

"Його свідчення зафіксовані в суді, і подальшої участі не потребується", - додав він.

"Ми забезпечуємо його безпеку, в тому числі через виїзд закордон. Держава Україна забезпечує безпеку", - зазначив Луценко.

Раніше 27 листопада Митрополит Олександр (Драбинко) заявив, що не планує виїхати за кордон на тривалий час.

"Я не лишив Україну часів режиму Януковича, коли здавалося, що влада беззаконня всесильна. І тим паче не залишу її сьогодні", - заявляв він. 

Драбинко зауважував, що його графік на ближчі місяці передбачає кілька поїздок за кордон, у тому числі з метою медичного обстеження.

Як відомо, 16 листопада регламентний комітет Верховної Ради відклав питання зняття депутатської недоторканності з представника "Опозиційного блоку" Вадима Новинського, який фігурує вкримінальній справі про тиск на церкву.  

Новинський заявляє, що у поданні ГПУ не містяться об'єктивні докази і просить комітет Радивитребувати у прокуратури покази екс-президента Віктора Януковича. 

У справі також фігурує Олександр Драбинко. В ухвалі Печерського районного суду Києва від 15 листопада вказується, що захист Драбинказаявив про загрозу його життюі намір виїхати за кордон на тривалий час, повідомили Українські Новини.

Більше про справу щодо Новинського читайте у статті "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським".

Українська правда

Теми: Новинський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Новинський
Суд арештував частки Новинського у 72 компаніях
Держгеонадр забрала у компанії Новинського ліцензії на два родовища
Суд арештував приховані активи Новинського на 10,5 мільярда: сховав 230 об'єктів нерухомості
Останні новини
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
Усі новини...
Реклама: