Через негоду в кількох областях обмежено рух вантажівок

В кількох областях України через негоду введено обмеження руху автомобільного транспорту.

Про це повідомляє в п'ятницю прес-служба Держагентства автомобільних доріг.

За даними Гідрометцентру, 2 грудня у всіх західних та центральних областях снігопад, можлива ожеледиця, до вечора негода охопить всю територію України.

На даний час проїзд усіма дорогами загального користування державного значення забезпечено. Дорожники працюють у посиленому цілодобовому режимі.

Водночас у зв’язку з очікуваним суттєвим погіршенням погодних умов (опади у вигляді снігу, сильні пориви вітру) та з метою недопущення заторів в русі та оперативного розчищення доріг від снігу з 21 години четверга тимчасово введено обмеження руху великовагових транспортних засобів на дорогах державного значення Львівської області.

У Волинській області рух обмежено у напрямку Львівської області по автодорогах Н-17 Львів–Радехів–Луцьк та Р-15 Ковель–Володимир-Волинський–Червоноград–Жовква.

В Івано-Франківській області з 22-00 години обмежено рух при в’їзді у Львівську область з боку міста Рогатин по автодорогах Н-09 Мукачеве–Рахів–Богородчани–Івано-Франківськ– Рогатин–Бібрка–Львів, М-12 Стрий–Тернопіль–Кропивницкий (Кировоград)–Знам’янка, Т-14-17 Куровичі-Рогатин та зі сторони міста Долина дорога Н-10 Стрий–Івано-Франківськ–Чернівці– Мамалига.

З метою недопущення заторів в русі на автомобільних дорогах державного значення вводиться тимчасове обмеження руху вантажівок у Закарпатській області.

"Укравтодор" закликав водіїв бути уважними та обережними за кермом, дотримуватись неухильно правил дорожнього руху, не перевищувати допустиму швидкість і не виконувати ризикованих маневрів.

Українська правда