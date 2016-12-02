На Харківщині обстріляли авто "азовця" й радника губернатора
У Харківській області невідомий обстріляв автомобіль керівника місцевої організації "Азова" і радника губернатора Олега Ширяєва.
Це сталося ввечері 1 грудня, повідомляв у Twitter IT Sector Харьков.
Поліція повідомляє про обстріл автомобіля, не називаючи імені водія. У результаті події потерпілих немає.
Сегодня вечером по дороге в Днепр неизвестные обстреляли авто с главой цк азов Олегом Ширяевым. Никто не пострадал. pic.twitter.com/8z8P1f6QY5— IT Sector Харьков (@itsector) December 1, 2016
Повідомлення про обстріл на автодорозі "Харків – Красноград – Перещепине" надійшло в чергову частину Нововодолазького відділення поліції о 17:35 четверга, 1 грудня.
30-річний громадянин розповів поліцейським, що він на автомобілі "Міцубісі L-200" їхав поблизу села Павлівка, коли його підрізав "ВАЗ 2106-2103" темного кольору. Після того водій почув постріли з автоматичної зброї.
Коли заявник зупинився, побачив сліди від куль на своїй іномарці.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини події й шукає причетних до неї.
У квітні поточного року екс-комбат "Східного корпусу", голова Харківського відділення цивільного корпуса "Азов" Олег Ширяєв ("Сірко") став радником голови Харківської облдержадміністрації Ігоря Райніна.