Полторак: 5,5 тисячі військових РФ воюють на Донбасі

Міністр оборони Степан Полторак оцінює сили супротивника на Донбасі в 30 тисяч бойовиків і 5,5 тисяч кадрових російських військовослужбовців.

Такі цифри він озвучив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"У терористичних угруповань у Донецькій і Луганської областях немає можливостей, щоб рухатися вперед, немає ні рівня підготовки, ні забезпечення, ні морального духу. Їх на Донбасі на сьогодні налічується трохи більше 30 тисяч – 1-й і 2-й армійські корпуси й близько 5,5 тисячі військовослужбовців регулярних військ РФ", – сказав Полторак.

Міністр зазначив, що на цей час ситуація в зоні АТО залишається складною, щодня фіксуються провокації з боку бойовиків.

"Ситуація в зоні АТО нестабільна, є постійні обстріли з їхнього боку, постійні провокації – щоб ми порушили домовленості", – сказав він.

При цьому Полторак наголосив, що Україна "чітко виконує мінські домовленості".

"Нам ще необхідно попрацювати для того, щоб наші Збройні сили були здатні виконувати всі завдання", – сказав міністр.

"Обстріли припинилися лише у двох ділянках, це місця розведення сил і засобів у районі Петровського й Золотого. Нагадаю, що головний принцип ведення гібридної війни – це провокація", – додав Полторак.