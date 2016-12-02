Екс-командир внутрішніх військ Шуляк живе в маєтку в Сімферополі

Колишній командувач Внутрішніх військ України Станіслав Шуляк, який у п'ятницю допитується у якості свідка у справі п'яти "беркутівців", живе в окупованому Сімферополі.

Про це він заявив під час допиту в Святошинському райсуді Києва через відеозв'язок з Ростовським обласним судом Росії.

За його словами, адресою проживання є вулиця Тургенєва, 30.

Судячи з карт, за цією адресою знаходиться великий маєток.

Як відомо, у понеділок у цій справі також за допомогою відеозв'язку протягом шести годин відбувався допит екс-президента Віктора Януковича.

П'ять "беркутівців" обвинувачуються у розстрілі учасників акцій протесту на Майдані.

Українська правда