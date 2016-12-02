НАЗК вирішила публічно покликати Лещенка, щоб показати йому протокол

НАЗК запрошує депутата Сергія Лещенка із захисником ознайомитись з адмінпротоколом, який було складено Нацагенством за результатами проведеної перевірки.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК у п'ятницю.

"На публічну вимогу пана Лещенка НАЗК сьогодні, 2 грудня, о 12:00 год. передало офіційне запрошення щодо ознайомлення з матеріалами провадження на ім’я вищезазначеного депутата до Апарату Верховної Ради України", - зазначив керівник Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Олександр Писаренко.

Він також наголошує, що процедура складання протоколу щодо депутата Сергія Лещенка про адмінправопорушення відбувалася відповідно до норм чинного законодавства та з дотриманням усіх прав 30 листопада 2016 року.

"Кодексом України про адміністративні правопорушення не передбачено чітко встановленої форми чи механізму запрошення особи, щодо якої складено протокол, для ознайомлення з ним", - зазначив Писаренко.

У НАЗК зазначають, що чекають на Лещенка у супроводі його захисника у понеділок, 5 грудня 2016 року, о 9:00 годині.

Раніше НАЗК встановило, що при купівлі квартири загальною площею 192 кв. м і вартістю 7 млн 550 тис. гривень у новому будинку в історичному центрі Києва Сергій Лещенко одержав подарунок у вигляді знижки на вартість квартири, яка була надана забудовником.

Знижку в НАЗК оцінили в сумі 1 млн 801 тис. 648 гривень.

Лещенко вважає, що заява НАЗК є брехливою. "Є оголошення агентств нерухомості з меншою ціною квартири. Є інші покупці, які купили дешевше. Є свідки моїх переговорів", – зазначив Лещенко.

А співрозмовник ДТ повідомив, що своїми діями НАЗК побічно підтверджує те, що на Банковій ставляться завдання, які агентство реалізовує.

Українська правда