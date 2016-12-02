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Українців і поляків, які рятували один одного у війну, хочуть нагородити

П'ятниця, 2 грудня 2016, 14:20

Україна і Польща будуть шукати поляків та українців, які рятували один одного під час Другої світової війни.

Про це під час візиту до Польщі повідомив президент України Петро Порошенко, передає Інтерфакс-Україна.

"Я можу підтримати рішення президента Дуди про ініціативу по спільному пошуку людей, які свого часу рятували поляків і українців. Ми дали відповідні вказівки міністрам закордонних справ, і я сподіваюся, що на найближчому форумі істориків ми дамо старт цій ініціативі при повній підтримці президентів обох країн", - сказав він на брифінгу в п'ятницю у Варшаві.

Президент зазначив, що сторони домовилися робити все для зближення двох народів, а питання історичної справедливості - "це справа істориків, а не політиків".

У свою чергу Дуда додав, що ця ініціатива спрямована на пошук історичної справедливості і на пошук тих осіб, які під час війни допомагали один одному. "Це потрібно, щоб нагородити тих, хто в тяжкі часи, у війну, коли відбувалися болючі події з нашими народами на Волині та в інших місцях, де гинули поляки і українці, щоб цих людей, які показали милосердя, людяність, нагородити", - сказав він.

Президент Польщі відзначив важливість створення аполітичної структури, яка буде займатися історичними подіями, і буде працювати над об'єднанням двох народів.

Як відомо, 22 липня польський парламент ухвалив резолюцію, якою встановив 11 липня Національним днем пам'яті жертв геноциду, вчиненого проти громадян 2-ї Речі Посполитої в період Другої світової війни.

Президент Петро Порошенко в зв'язку з цим висловив жаль і закликав Польщу до взаємного прощення і продовження роботи над спільною оцінкою трагічних подій.

Верховна Рада в свою чергу прийняла заяву, в якій запропонувала польській стороні припинити політизацію трагічних сторінок історії того періоду.

Пізніше парламенти України та Польщі прийняли спільну заяву з іншого приводу – що обидві країни пережили трагедію через імперську політику СРСР, зокрема – через пакт Молотова-Ріббентропа, який призвів до початку Другої світової війни та окупації Польщі нацистською Німеччиною та Радянським Союзом у вересні 1939 року.

Ця заява викликала різку реакцію Росії.

Теми: Польща
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