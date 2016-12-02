Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Народний фронт" приховав 1,3 млн грн витрат на "джинсу" - Чесно

П'ятниця, 2 грудня 2016, 16:13

"Народний фронт" не відобразив у фінансовому звіті партії близько 1,3 млн грн витрат на 646 новини на 11 провідних сайтах, які були зроблені на основі прес-релізів партії.

Про це йдеться у матеріалі "ЧЕСНО" "Золото Партій".

"646 новин на 11 провідних сайтах міг проплатити "Народний фронт". Здебільшого партійні прес-релізи розміщувалися на платній основі й подавалися у деяких ЗМІ як новини. Інформація про це не фігурує в фінансовому звіті партії", - йдеться у матеріалі.

Вказується, що фінансовий звіт партії свідчить, що за три квартали 2016 року місцеві осередки партії не функціонують і офіційно не здійснюють жодних витрат.

"На центральному рівні витрати йдуть майже виключно на оренду офісу. Решта витрат у звіті несуттєві. Ні зарплат, ні витрат на агітацію там немає", - сказано у матеріалі.

При цьому, як йдеться у матеріалі, "виявилося, регулярно (більше 20 разів за 9 місяців) публікували прес-релізи (НФ – ред.) 11 ЗМІ".

"З дуже високою ймовірністю всі ці публікації є платними, бо для інших редакцій ці повідомлення ставали інформприводом у вкрай рідкісних випадках", - сказано у матеріалі.

В організації порахували, що 1,3 млн грн – сума витрат "Народного фронту", яка не потрапила до звітів, "якщо припустити, що кожна новина коштувала всього 2000 грн".

Як відомо, 10 жовтня НАЗК повідомило, що надало державне фінансування статутної діяльності п'ятьом партіям у VІ кварталі. "Народний фронт" отримав 25 млн 136 тис. 400 грн.

Теми: Народний фронтЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Народний фронт
Дружина екснардепа Дейдея заявила, що її чоловік живий та, ймовірно, за кордоном
Джерела натякають, що екснардеп Дейдей не загинув
"Народний фронт" назвав арешт Пашинського "правосуддям часів Януковича"
Останні новини
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
Усі новини...
Реклама: