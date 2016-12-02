"Народний фронт" приховав 1,3 млн грн витрат на "джинсу" - Чесно

"Народний фронт" не відобразив у фінансовому звіті партії близько 1,3 млн грн витрат на 646 новини на 11 провідних сайтах, які були зроблені на основі прес-релізів партії.

Про це йдеться у матеріалі "ЧЕСНО" "Золото Партій".

"646 новин на 11 провідних сайтах міг проплатити "Народний фронт". Здебільшого партійні прес-релізи розміщувалися на платній основі й подавалися у деяких ЗМІ як новини. Інформація про це не фігурує в фінансовому звіті партії", - йдеться у матеріалі.

Вказується, що фінансовий звіт партії свідчить, що за три квартали 2016 року місцеві осередки партії не функціонують і офіційно не здійснюють жодних витрат.

"На центральному рівні витрати йдуть майже виключно на оренду офісу. Решта витрат у звіті несуттєві. Ні зарплат, ні витрат на агітацію там немає", - сказано у матеріалі.

При цьому, як йдеться у матеріалі, "виявилося, регулярно (більше 20 разів за 9 місяців) публікували прес-релізи (НФ – ред.) 11 ЗМІ".

"З дуже високою ймовірністю всі ці публікації є платними, бо для інших редакцій ці повідомлення ставали інформприводом у вкрай рідкісних випадках", - сказано у матеріалі.

В організації порахували, що 1,3 млн грн – сума витрат "Народного фронту", яка не потрапила до звітів, "якщо припустити, що кожна новина коштувала всього 2000 грн".

Як відомо, 10 жовтня НАЗК повідомило, що надало державне фінансування статутної діяльності п'ятьом партіям у VІ кварталі. "Народний фронт" отримав 25 млн 136 тис. 400 грн.