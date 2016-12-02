Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шуляк "не бачив", щоб правоохоронці стріляли в мітингувальників

П'ятниця, 2 грудня 2016, 17:43

Колишній начальник Внутрішніх військ Станіслав Шуляк заявив, що не бачив фактів обстрілу мирних мітингувальників з боку правоохоронців.

Про це він сказав під час відеодопиту у справі "беркутівців" у п'ятницю.

"Я не бачив випадків ведення вогню співробітниками підрозділу "Беркут" або представниками Внутрішніх військ. Я бачив випадки вогню по неозброєних людях із позицій верхніх поверхів готелю "Україна".

Також Шуляк підтвердив, що бачив відеозапис з людьми у формі, жовтих пов'язках і зі зброєю в руках.

"Про те, що вони ведуть вогонь я такої фіксації не бачив. Є випадки, коли люди в чорній формі ведуть вогонь. Але якщо придивитися, то там є явні факти ведення вогню з гвинтівок "Форд"-500, які є травматичною зброєю... Явних кадрів ведення вогню з автомата "Калашникова" або з іншої зброї я не бачив", – заявив він.

Шуляк сказав, що йому невідомо про використання правоохоронцями свинцевою картечі при стрільбі з помпових рушниць.

Він повторив, що не може ідентифікувати озброєних людей в чорній формі з відеозаписів і не може стверджувати, що це бійці спецроти "Беркут".

Також екс-командувач ВВ зазначив, що підрозділи київського "Беркута" не були в його підпорядкуванні.

На питання сторони обвинувачення, чи виконував він незаконні накази міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка щодо розстрілів на Майдані, Шуляк відповів:

"Ні, не виконував, не отримував".

Святошинський районний суд Києва в п'ятницю завершив майже 5-годинний відеодопит Шуляка і переніс розгляд справи проти 5 екс-співробітників спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у розстрілі 48 активістів Євромайдану, на 6 грудня.

Валентина Романенко, УП

Теми: Євромайдансуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Євромайдан
Справи Майдану: суд оголосив вирок харківським "тітушкам", які викрали й катували людину
Справи Майдану: вирок отримав ексміліціонер, який вивіз "чорну роту" Беркуту та знищив табельну зброю
Справа 2 травня в Одесі: Фучеджі засудили до 15 років в'язниці заочно
Останні новини
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
Усі новини...
Реклама: