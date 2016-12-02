Шуляк "не бачив", щоб правоохоронці стріляли в мітингувальників

Колишній начальник Внутрішніх військ Станіслав Шуляк заявив, що не бачив фактів обстрілу мирних мітингувальників з боку правоохоронців.



Про це він сказав під час відеодопиту у справі "беркутівців" у п'ятницю.



"Я не бачив випадків ведення вогню співробітниками підрозділу "Беркут" або представниками Внутрішніх військ. Я бачив випадки вогню по неозброєних людях із позицій верхніх поверхів готелю "Україна".



Також Шуляк підтвердив, що бачив відеозапис з людьми у формі, жовтих пов'язках і зі зброєю в руках.



"Про те, що вони ведуть вогонь я такої фіксації не бачив. Є випадки, коли люди в чорній формі ведуть вогонь. Але якщо придивитися, то там є явні факти ведення вогню з гвинтівок "Форд"-500, які є травматичною зброєю... Явних кадрів ведення вогню з автомата "Калашникова" або з іншої зброї я не бачив", – заявив він.



Шуляк сказав, що йому невідомо про використання правоохоронцями свинцевою картечі при стрільбі з помпових рушниць.



Він повторив, що не може ідентифікувати озброєних людей в чорній формі з відеозаписів і не може стверджувати, що це бійці спецроти "Беркут".



Також екс-командувач ВВ зазначив, що підрозділи київського "Беркута" не були в його підпорядкуванні.



На питання сторони обвинувачення, чи виконував він незаконні накази міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка щодо розстрілів на Майдані, Шуляк відповів:



"Ні, не виконував, не отримував".



Святошинський районний суд Києва в п'ятницю завершив майже 5-годинний відеодопит Шуляка і переніс розгляд справи проти 5 екс-співробітників спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у розстрілі 48 активістів Євромайдану, на 6 грудня.



Валентина Романенко, УП