Кількість жертв трагедії у Берліні зросла до 12

Підтверджено загибель 12 осіб внаслідок наїзду вантажівки на натовп людей на різдвяному ярмарку на заході Берліна, ще 48 поранені.

Про це повідомила поліція Берліну у twitter.

A sad certainty: Today 12 people died at #Breitscheidplatz, 48 partially seriously injured are cared for by hospitals.