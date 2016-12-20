Кількість жертв трагедії у Берліні зросла до 12

Підтверджено загибель 12 осіб внаслідок наїзду вантажівки на натовп людей на різдвяному ярмарку на заході Берліна, ще 48 поранені.

Про це повідомила поліція Берліну у twitter.

A sad certainty: Today 12 people died at #Breitscheidplatz, 48 partially seriously injured are cared for by hospitals. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20 грудня 2016 р.

Як відомо, 19 грудня у берлінському районі Шарлоттенбург вантажівка в'їхала у натовп людей, які відпочивали на різдвяному ярмарку. Тоді повідомлялось про щонайменше дев'ять загиблих і більше 50 поранених.

Вантажівка, якою скоєно наїзд, належить польській транспортній компанії, але її власник, Андрій Журавський, стверджує, що за кермом був не її штатний водій.

Правоохоронні органи встановили, що в кабіні вантажівки, який проїхав по базару 50-80 метрів, було двоє людей. Один з них, який перебував на пасажирському місці, знайдений мертвим.

Згодом з'явилася інформація про арешт особи, яка керувала транспортним засобом.

За даними ЗМІ чоловік, який міг бути за кермом вантажівки, прибув до Німеччини в лютому 2016 року як біженець.

Як повідомила The Washington Times, ІДІЛ взяла на себе відповідальність за цей теракт.