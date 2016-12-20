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"Антонов" презентував новий літак

Вівторок, 20 грудня 2016, 11:44
Антонов презентував новий літак

Державний авіабудівний концерн "Антонов" презентував новий вантажний літак АН-132D.

При урочистому викочуванні з ангару був присутній і президент Петро Порошенко.

Об водило першого дослідного зразка, літака-демонстратора АН-132D за традицією розбили пляшку шампанського.

"Сьогодні історичний день. Дуже мало держав у світі можуть святкувати створення нового літака", – заявив президент.


АН-132D побудували за півтора року. Однак попереду ще випробування й вдосконалення літака.

 
Фото співробітників "антонова"

Він зможе підіймати в небо 9,2 тонни вантажу. Літак має розмах крил 29,2 м при довжині 24,5 метра й висоті 8,8 метра.

 

За словами президента, АН-132D продовжує славетну лінійку українських авіатранспортників, серед яких відомі літаки "Антей", "Руслан" та "Мрія".

 

"Ми впевнені, що у цього літака велике майбутнє. Ми впевнені, що він має ринок 260-290 літаків до 2035 року. І я дякую за це свято і за цю перемогу всім авіабудівникам, всім нашим партнерам", – сказав Порошенко.

Крім України у створенні вантажного АН-132D брали участь Канада, США, Велика Британія, Німеччина, Франція і Саудівська Аравія.

 

Президент подякував Саудівській Аравії за участь у реалізації цього проекту.

"Наші партнери отримають основу для побудови та розвитку власної авіаційної галузі", – сказав він.

АН-132D
АН-132D
"Антонов"

"Важливо, що в умовах російської агресії проти нашої держави, в умовах, коли елементом гібридної війни є у тому числі й закриття ринків Російської Федерації, "антонівці", український уряд і українська влада знаходять нові надзвичайно перспективні ринки для українських виробників", – зазначив Порошенко.

По завершенні виступу президент вручив екіпажу літака шеврони.

Командир екіпажу – заслужений льотчик-випробовувач Олексій Круц, другий пілот – генерал-майор у відставці, льотчик випробувач Мухамед Аяш, інженер випробувач Володимир Нестеренко.

Разом із головою науково-технічного містечка імені Короля Абдулазіза принцем Туркі бін Сауда бін Мухаммада аль-Сауда Порошенко оглянув літак АН-132D з середини та кабіну пілотів.

 
АН-132Д
прес-служба президента

Після цього глава держави дав команду на викатку першого дослідного зразка нового багатоцільового вантажного літака АН-132D з цеху підприємства, інформує прес-служба глави держави.

 

Раніше повідомлялося, що АН–132 – це вдосконалена версія АН-32, при спорудженні якої вирішили відмовитися від усіх російських складових.

Угоду між ДП "Антонов" і саудівською компанією "TAQNIA Aeronautics" було підписано у травні 2015 року. Вона передбачає модернізацію АН-32 і розробку на його основі нового легкого багатоцільового транспортного літака АН-132 із використанням західних технологій і залученням американських та європейських компаній.

Угода також передбачає створення виробничих потужностей для виробництва цього літака на території Саудівської Аравії у місті Таїф, навчання саудівських пілотів і технічних фахівців для забезпечення виробничого процесу, експлуатації та сервісного обслуговування літаків.

Зараз завершено будівництво демонстраційного зразка транспортного літака АН-132Д на замовлення КСА. Його демонстраційний політ на території королівства заплановано орієнтовно на березень 2017 року.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: авіавиробництвоПорошенко
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