Суд візьметься за справу Царьова 31 січня

Шевченківський райсуд Києва має намір 31 січня 2017 року розпочати розгляд справи проти колишнього депутата Верховної Ради від фракції Партії регіонів Олега Царьова.

Про це йдеться в судовій повістці, опублікованій в офіційному виданні центральних органів виконавчої влади "Урядовий кур'єр.

Зазначено, що в провадженні суду перебуває справа проти Царьова, обвинуваченого за ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.

Підготовче засідання призначено на 31 січня на 9:00.

У разі неявки Царьова суд розглядатиме справу проти нього в порядку спеціального (заочного) судочинства.

Як відомо, в березні Генеральна прокуратура передала в суд заочний обвинувальний акт проти екс-депутата Царьова, але суд повернув його на доопрацювання в прокуратуру.

Царьов звинувачується в тому, що в період з квітня по травень 2014 року, будучи депутатом Верховної Ради і кандидатом на посаду президента, взяв участь в зборах проросійськи налаштованих громадян, де публічно закликав їх до активних дій, спрямованих на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу.

Також екс-депутат через ЗМІ поширював заклики щодо визнання самопроголошених "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки".

Обвинувачений оголошений в розшук.

Українські новини