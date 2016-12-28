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Суд візьметься за справу Царьова 31 січня

Середа, 28 грудня 2016, 08:53

Шевченківський райсуд Києва має намір 31 січня 2017 року розпочати розгляд справи проти колишнього депутата Верховної Ради від фракції Партії регіонів Олега Царьова.

Про це йдеться в судовій повістці, опублікованій в офіційному виданні центральних органів виконавчої влади "Урядовий кур'єр.

Зазначено, що в провадженні суду перебуває справа проти Царьова, обвинуваченого за ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.

Підготовче засідання призначено на 31 січня на 9:00.

У разі неявки Царьова суд розглядатиме справу проти нього в порядку спеціального (заочного) судочинства.

Як відомо, в березні Генеральна прокуратура передала в суд заочний обвинувальний акт проти екс-депутата Царьова, але суд повернув його на доопрацювання в прокуратуру.

Царьов звинувачується в тому, що в період з квітня по травень 2014 року, будучи депутатом Верховної Ради і кандидатом на посаду президента, взяв участь в зборах проросійськи налаштованих громадян, де публічно закликав їх до активних дій, спрямованих на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу.

Також екс-депутат через ЗМІ поширював заклики щодо визнання самопроголошених "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки".

Обвинувачений оголошений в розшук.

Українські новини

"Українська правда" у Threads

Теми: судЦарьов
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