У США не підтвердили і не спростували отримання компромату від Онищенка

Міністерство юстиції США називає "звичайною практикою" звернення окремих осіб до урядових структур Штатів для надання інформації про порушення американського законодавства, проте не може ні підтвердити, ні спростувати такого контакту з нардепом України Олександром Онищенком.

Про це повідомив представник Мін'юсту США Пітер Карр у відповідь на інформаційний запит "Укрінформу" з проханням прокоментувати заяву українського нардепа про передачу компромату американській владі.

"Кримінальний відділ Міністерства юстиції США розслідує і займається порушеннями виключно законів США. Загалом, вважається загальною практикою, коли окремі люди зустрічаються з представниками Міністерства юстиції для передачі інформації", - зазначив він.

Як підкреслили в міністерстві, прокурори і агенти правоохоронних органів намагаються провести такі зустрічі, щоб зібрати потенційну інформацію про можливе порушення закону США, проте "сам факт подібної зустрічі не є свідченням того, що такі порушення мали місце, або що інформація джерела вважається точною".

Американська сторона ухилилася від відповіді про те, чи все ж мав місце контакт з Онищенком.

"З принципових міркувань, міністерство не підтверджує і не заперечує своїх зустрічей з будь-якою персоною, або чи вважається конкретна інформація точною, чи все ж має відношення до порушень законодавства США", - відзначили в Міністерстві юстиції.

Як повідомлялося, Онищенко заявив, що передав Сполученим Штатам Америки компромат на Порошенка, який він записував протягом року.

В Адміністрації президента прокоментували ці заяви лише тим, що правоохоронні органи очікують його повернення.

2 грудня джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в дипломатичних колах в Києві висловило думку, що Онищенко не зміг отримати американську візу, що свідчить про ставлення до нього офіційних властей США.



Пізніше в підкріплення своїх слів Онищенко надіслав до редакції "Української правди" фотокопію візи.