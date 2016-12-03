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Жебрівський: В Торецьку відновлено водопровід

Субота, 3 грудня 2016, 01:18

2 грудня близько 16:00 в Торецьку Донецької області, де більше тижня не було води, завершили відновлення магістрального водопроводу.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Він зазначив, що вода вже пішла по водопроводу. Однак жителі отримають воду в своїх будинках ввечорі 3 грудня, оскільки технологічно потрібен певний час для того, щоб вода наповнила резервуари станції і мережу.

Жебрівський також повідомив, що близько 15:30 бойовики почали стрілянину в районі проведення робіт.

"У терміновому порядку ми змушені були зв’язуватись із російським представництвом Спільного координаційного центру з припинення вогню. В результаті стрілянина припинилась і наші ремонтники успішно завершили роботу", - додав він.

Як відомо, 23 листопада, внаслідок бойових дій у місті Торецьк, було пошкоджено ділянку водоводу діаметром 900 мм "Горлівка – Торецьк", внаслідок чого сталося повне припинення водопостачання міст Торецьк, Залізне, селища міського типу Північний Донецької області та виникла загроза припинення теплопостачання до об'єктів інфраструктури та населення.

Теми: ДонбасЖебрівський
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