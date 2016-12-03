На Херсонщині на хабарі затримано заступника прокуратури

У Херсонській області на хабарі в 400 тисяч гривень затримано заступника місцевої прокуратури.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"На Херсонщині взяли на гарячому заступника місцевої прокуратури, який вимагав від підприємця за закриття провадження 400 тис грн", - написав він.

Луценко також додав, що за шість місяців в ГПУ було звільнено більше 160 осіб керівного складу. 28 працівників були затримані при отриманні хабара.