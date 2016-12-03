У зоні АТО в пункті пропуску затримано чиновника "ЛНР"

На КПВВ "Мар'їнка" в Донецькій області затриманий один з керівників так званої міської адміністрації "ЛНР".

Про це повідомляє прес-служба поліції в Донецькій області.

"Співробітниками поліції Донеччини, прикордонної служби та СБУ під час перевірки за розшуковими базами затриманий "начальник управління економіки адміністрації міста Красний Луч". Чиновник "ЛНР" був виявлений серед пасажирів рейсового автобусу, який рухався із Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

З початку терористичної агресії 55-річний житель окупованого м.Красний Луч, який раніше обіймав керівну посаду в міській адміністрації, перейшов на бік бойовиків. Як "члена колегії" його ім'я фігурує на сайті "уряду республіки".

Працівник "адміністрації" був затриманий, коли повертався від родичів "на роботу" в "ЛНР".

В даний час затриманий переданий співробітникам СБУ Луганської області.