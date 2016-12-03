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АТО: Бойовики били 44 рази, стріляли з важких мінометів

Субота, 3 грудня 2016, 05:52

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 44 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

"На Луганському напрямку з мінометів бойовики обстріляли Новоолександрівку, Балку Кошарну та Кримське. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – Лобачево, Новозванівку, Малинове. Новотошківське, та Балку Кошарну - зі 120 міліметрових мінометів. Також по Станиці Луганській бойовики вели вогонь з гранатометів і кулеметів. Там же стріляв снайпер", - йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку під вогонь 152 і 122 міліметрової артилерії попало Широкине і Бердянське. З мінометів, гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї бойовики обстріляли Широкине, Водяне, Новогригоріву, Мар'їнку, Новомихайлівку та Павлопіль. По Богданівці і Мар'їнці вогонь також вів снайпер.

На Донецькому напрямку з мінометів були обстріляні Новгородське, Авдіївка, Луганське та Верхньоторецьке. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Луганське і Кірове.

Теми: АТОДонбас
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