США і РФ спільно шукають шляхи виходу з кризи в Алеппо

США і Росія вивчають нові шляхи для виходу з глухого кута, який виник в питанні, як зупинити кровопролиття в місті Алеппо в Сирії.

Про це повідомив державний секретар США Джон Керрі, передає "Радіо Свобода".

За словами Керрі, після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Римі, вони обмінялися певними думками і тепер з'ясовують, чи життєздатні вони.

Держсекретар додав, що обидві сторони визнали важливість продовжувати дипломатичні зусилля.

Керрі зазначив, що знову оцінить поступ разом з Лавровим під час їх зустрічі на наступному тижні на полях європейської конференції з безпеки в німецькому Гамбурзі.

Тим часом Бюро спостереження за правами людини в Сирії, що базується в Лондоні, повідомило, що в п'ятницю сирійські урядові війська і їх союзники захопили вже половину території Алеппо, яку контролювали повстанці.

В ООН днями попереджали, що через посилення наступу Дамаска і Москви Алеппо може перетворитися в "суцільне гігантське кладовище".