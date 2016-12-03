Тимошенко каже, що "Нафтогаз" треба ліквідувати

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що НАК "Нафтогаз України" має бути ліквідовано.

Про це Тимошенко заявила в ефірі програми "Шустер LIVE" 2 грудня.

За її словами, дана структура "є осередком корупційних оборудок з викачування бюджетних коштів через субсидії на житлово-комунальні послуги компаніям-монополістам".

"Йдеться про 51 млрд гривень, заплановані на субсидії. Ці кошти переправляють на НАК "Нафтогаз" ... компанія нічого не робить: не транспортує, не видобуває", - заявила Тимошенко.

Також вона зазначила, що у Верховній Раді "зареєстровано проект постанови про створення ТСК щодо корупційної діяльності НАК "Нафтогаз України", однак документ не ставиться на розгляд та голосування".

Тимошенко нагадала про надвисокі зарплати та премії керівників НАК "Нафтогаз України", про що стало відомо після затвердження урядом фінансового плану компанії на 2016 рік.

"За результатами 2016 року у "Нафтогазі" нарахували собі премію у розмірі по півмільйона доларів для кожного члена правління. Це по 13 мільйонів доларів кожному", - зазначила вона.