У Луценка розповіли про кримінальні провадження щодо працівників прокуратур

За час перебування Юрія Луценка на посаді генерального прокурора зареєстровано 22 кримінальних проваджень стосовно 28 працівників органів прокуратури, до суду скеровано 9 обвинувальних актів стосовно 12 осіб, щодо 16 осіб досудове розслідування ще триває.

Про це 3 грудня повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За даними прес-служби, за 6 місяців перебування Луценка на посаді було змінено 17 керівників регіональних прокуратур, а також 56 перших заступників та заступників керівників регіональних прокуратур.

"За цей період наказами генпрокурора звільнено з органів прокуратури або достроково припинено повноваження на адміністративних посадах 113 працівників, які обіймали керівні посади номенклатури Генерального прокурора України, у тому числі 36 працівників ГПУ, 4 керівників регіональних прокуратур, 53 перших заступників та заступників керівників регіональних прокуратур, 20 керівників місцевих прокуратур", - повідомила Сарган .

Як відомо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що за час роботи на посаді звільнив 160 керівників прокуратур.



30 листопада Луценко призначив керівника Генеральної інспекції ГПУ. Геніспекція має почати роботу з січня 2017 року.

Українська правда