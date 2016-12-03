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ЗМІ: У 2016 хакери викрали з рахунків росбанків 2 млрд рублів

Субота, 3 грудня 2016, 10:38

У 2016 році хакери викрали з рахунків російських банків понад два мільярди рублів - еквівалент $31 млн.

Про це повідомляє CNNMoney з посиланням на керівництво Банку Росії.

Згідно з повідомленням, було здійснено спроби вкрасти 5 мільярдів руб, але частину кібератак вдалося відбити.

Як зазначив заступник начальника головного управління безпеки і захисту інформації банку Росії Артем Сичов, "частину грошей вдалося повернути". 

Повідомляється також, що хакери орієнтовані на приватні банки і вкрали готівку їхніх клієнтів. 

У ЦБ не уточнили, коли саме сталося пограбування та як хакери перемістили кошти. 

У прес-службі Центробанку заявили, що повідомлення ЗМІ про крадіжку хакерами 2 млрд  рублів з рахунків "Банку Росії" не відповідають дійсності, пише РІА Новости.

"В Огляді фінансової стабільності йшлося про збитки, яких зазнали комерційні банки та їх клієнти внаслідок хакерських атак за весь 2016 рік", - йдеться у повідомленні. 

Повідомляється, що Сичов заявив, що збиток російських банків від хакерів у 2016 році склав трохи більше 2 млрд рублів, і йдеться саме про ті гроші, які викрадені з кореспондентських рахунків банків, і гроші, які були викрадені з рахунків клієнтів банків.

Як відомо, 2 грудня ФСБ заявила, що іноземні спецслужби готують масштабні кібератаки для дестабілізації фінансової системи Росії.

За даними ФСБ, атаки будуть супроводжуватися "масовим розсиланням SMS-повідомлень і публікаціями в соцмережах провокаційного характеру відносно кризи кредитно-фінансової системи Росії".

Як заявляють у ФСБ, серверні потужності і командні центри для здійснення таких атак нібито знаходяться на території Нідерландів і належать українській хостинговій компанії BlazingFast. 

Теми: ЗМІРосіябанкихакери
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