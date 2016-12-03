Доба в АТО: 6 військових поранено

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, 6 отримали поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в суботу.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих серед українських військових немає, 6 хлопців отримали поранення", - сказав він.

За словами Лисенка, на Луганському напрямку обстріли відбувалися по всьому фронту - в Станично-Луганському, Попаснянському та Новоайдарському районах.

У Новотошківці та Попасній бойовики застосували міномет, випустивши по позиціях українських військових 56 мін.

За добу на Луганському напрямку зафіксовано 16 обстрілів, 6 з них - із застосуванням важкого озброєння.

На Донецькому напрямку потужні обстріли тривали по всій лінії фронту, за винятком ділянки Опитне-Піски.

В Авдіївці відбулося 4 потужних перестрілки між силами АТО та противником загальною тривалістю 8 годин.

Значно загострилася обстановка під Горлівкою. Там противник порушував режим тиші практично по всьому периметру міста, за винятком Зайцевого та Майорська.

За словами Лисенка, неспокійно було і на Світлодарській дузі та позиції "Шахта "Бутовка".

Під час мінометних обстрілів противник випустив по українських позиціях 140 мін різного калібру. Близько половини з них припадає на Авдіївську промзону.

Всього на Донецькому напрямку відбулося 13 обстрілів, з них 8 з важкого озброєння.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 15 обстрілів, 5 з них із застосуванням важкого озброєння.

У Бердянському противник застосував ствольну артилерію. У Талаківці та Водяному міномети. А в Широкіному – і ствольну артилерію, і міномети.

Українська правда