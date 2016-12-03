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Україна та США спланували проведення Sea Breeze-2017

Субота, 3 грудня 2016, 11:38

Командування ВМС України та США спланували проведення навчань Sea Breeze-2017.

Як повідомили у Міноборони, участь у початковій конференції з планування українсько-американського навчання взяли українські та американські військові моряки, а також представники Грузії, Польщі, Азербайджану, Нідерландів, Румунії, Канади, Великобританії, Болгарії , Молдови та Туреччини.

"За підсумками триденної роботи сформований задум проведення майбутнього навчання, попередньо визначено склад компонентів і система управління маневрами. ... Обговорено аспекти логістичного забезпечення, визначено полігони для виконання бойових вправ і злагодження сил", - йдеться у повідомленні. 

Після повернення у свої країни військові моряки узгодять з національним керівництвом позиції, сплановані на конференції.

Навчання Sea Breeze-2017 поєднають теоретичний і практичний курси процесу планування та проведення операції за стандартами НАТО, курс лідерства, курс по наданню медичної допомоги в бойових умовах тощо.

Інтерфакс-Україна

Теми: МіноборониСША
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