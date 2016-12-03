Під Маріуполем затримано інформатора "ДНР", який планував теракти

На блокпосту під Маріуполем правоохоронці затримали жителя Дружковки, який був інформатором терористів і планував створити диверсійну групу для проведення серії терактів.

Про це йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції Донецької області.

Поліцейські, які несуть службу на в’їзді у Маріуполь, не оминули увагою службову автівку одного з підприємств Донецької області – стандартну перевірку пройшли і водій, і пасажир – економіст, який їхав у робоче відрядження.

Поліцейські встановили, що 32-річний дружківчанин, який працював в місцевому комунальному підприємстві, від самого початку 2014 року брав участь у діяльності, спрямованій на порушення територіальної цілісності України.

Він зізнався, що підтримував ідеї створення фейкової "республіки", за наказом свого керівника виходив на антимайдан в Дружківці, голосував на незаконному "референдумі", а з початку 2015 року став інформатором бойовиків. Чоловік перейшов працювати на комунальне підприємство у Краматорську і під час поїздок між містами збирав інформацію про дислокацію та переміщення українських військ.

"Я до останнього часу передавав дані про техніку та підрозділи ЗСУ адміністраторці одній з груп "ДНР" в соціальній мережі. Записував номери автомобілів у телефоні, а потім пересилав їй з фото подібної техніки, завантаженим з інтернету", - розповів затриманий.

Так, цієї осені чоловік передав координаторам терористів відомості про те, що на залізничному вокзалі Дружківки знаходяться три САУ Збройних Сил України. Відразу після цього один з ватажків бандформувань "ДНР" Басурін повідомив про прибуття ешелону вже з п’яти (!) САУ, додавши обов’язковий елемент пропаганди – "з написами USA". Цитуючи донесення дружківського комунальника, кожного разу бойовик зазначав, що інформація надана нібито "розвідкою ДНР".

Затриманий запропонував терористам свої послуги у якості члена ДРГ. Чоловік мав доступ до інформації про розташування газорозподільних станцій на території Донецької області та був готовий як передати ці дані терористам, так і особисто виконувати диверсії.

Крім того, інформатор бойовиків, користуючись службовим становищем, у будь-який момент міг передати терористам списки учасників бойових дій в АТО, які зберігалися у комунальному підприємстві в категорії пільговиків.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.256 "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.