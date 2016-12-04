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Нацрада: Окупантам не вдасться заглушити українське мовлення на Крим

Неділя, 4 грудня 2016, 00:52

"Владі" окупованого Росією Криму не вдасться заглушити українське мовлення, що здійснюватиметься з нової телекомунікаційної вежі, яку побудують біля контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чонгар".

Про це заявив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, передає "Укрінформ".

"Не вистачить телекомунікаційної інфраструктури, яка існує сьогодні в Криму. Вона не передбачена для того, щоб забезпечувати глушіння. Немає обладнання. І питання електроенергії: якщо вони будуть намагатися це робити, це значить, що вони будуть використовувати дефіцитний ресурс", – відзначив Костинський.

За його словами, українська телекомунікаційна вежа на Чонгарі з потужністю мовлення 5 кВт буде найбільшою у цьому районі та прилеглих до нього територіях. "Щоб заглушити 5 кВт, потрібна потужність вища з того боку. А це електроенергія, це відповідні передавачі, і так далі", - зазначив Костинський.

Як повідомлялося, у анексованому Росією Криму заявили, що мовлення українських медіа на територію півострова буде припинено як таке, що не відповідає російському законодавству.

Як відомо, 2 грудня заступник міністра інформаційної політики Артем Біденко заявив, що у н.п. Чонгар Генічеського району Херсонської областіпочали зводити телерадіокомунікаційну вежу заввишки 150 м, яка даватиме сигнал на тимчасово окупований Крим.

Теми: Кримокупаціятелебачення
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