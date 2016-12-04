Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Телевежу на Карачуні днями відкриють, діставатиме до Донецька – Тука

Неділя, 4 грудня 2016, 10:36

На початку наступного тижня відбудеться офіційне відкриття у Донецькій області нової телевежі на горі Карачун, яка дозволить поширити українське мовлення на тимчасово окуповану територію Донеччини до міста Донецьк.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив заступник міністра у справах окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Вирішується питання (відновлення українського мовлення на тимчасово окуповані території - ред.). Якщо не помиляюсь, 5 чи 6 грудня буде офіційне відкриття нової телевежі, яка побудована на Карачуні в Донецькій області. Телевежа покриє територію приблизно до міста Донецьк", - розповів Тука.

Він також зазначив, що "вже розпочато будівництво такої самої вежі в Луганській області".

Українське мовлення з цієї вежі зможе охопити частково місто Луганськ, сказав Тука.

Як повідомлялося, на Херсонщині неподалік контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чонгар" біля адмінмежі з Кримом у п'ятницю у другій половині дня відбулася урочиста церемонія початку будівництва телекомунікаційної вежі, яка транслюватиме українське радіо і телебачення на південні райони Херсонщини та анексований Росією Крим.

Терміни здачі Краматорської вежі постійно переносили. Ще восени 2015 року в Міністерстві інформаційної політики анонсували її повне відновлення навесні 2016 року.

У квітні радник міністра інформполітики, нардеп Олександр Бригинець повідомив, що телевежу встановлять до річниці визволення Краматорська – на початку липня 2016 року. Але 5 липня президент Петро Порошенко дав максимум 2 місяці на завершення робіт.

12 жовтня міністр інформаційної політики Юрій Стець проанонсував відриття вежідо 14 жовтня.

10 листопада в Мінінформполітики запевняли, що конструкція телевежі на горі Карачун готова до експлуатації і почне мовлення протягом тижня-двох.

Українська правда

Теми: ЗМІДонбастелебачення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Усі новини...
ЗМІ
Під Бахмутом дістав поранення журналіст AFP
Оператора Deutsche Welle поранили російськими касетними боєприпасами – компанія
ЗМІ дізналися деталі нового пакета допомоги для України від Німеччини
Останні новини
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
Усі новини...
Реклама: