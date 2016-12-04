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Путін вважає, що вирівняв баланс сил у світі

Неділя, 4 грудня 2016, 11:34

Президент РФ Володимир Путін вважає, що спроби створити однополярний світ не затвердилися, і в світі відновлюється баланс сил.

Про це він заявив в ефірі програми "Підсумки тижня" на НТВ, повідомляє РИА Новости.

"Я думаю, ні для кого вже не секрет, всі і так бачать, що багато наших партнерів воліють самі звертатися до принципів міжнародного права, тому що баланс у світі поступово відновлюється. Ну це неминуче! Спроби створити цей однополярний світ не затвердилися. Ми живемо вже в іншому вимірі", - сказав Путін.

За його словами, Росія буде захищати свої інтереси, але, як і раніше, буде з повагою ставитися і до інтересів інших країн.

"Ось так ми збираємося будувати наші відносини з усіма іншими нашими колегами", - зазначив Путін.

Теми: РосіяПутін
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