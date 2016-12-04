АТО: 1 військового поранено в Авдіївці
Неділя, 4 грудня 2016, 11:47
За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, один отримав поранення.
Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.
"За добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, однак один боєць зазнав поранень. Це сталося в Авдіївці", - сказав він.
За словами Мотузяника, на Луганському напрямку минулої доби зафіксовано 14 обстрілів, 6 з яких із застосуванням важкого озброєння.
На Донецькому напрямку – 5 обстрілів, 1 з них мінометний.
Речник Міноборони з питань АТО зазначив, що бойовики значно знизили кількість обстрілів на Маріупольському напрямку. Тут за добу зафіксували 7 обстрілів, з яких 2 із застосуванням важкого озброєння.
Українська правда