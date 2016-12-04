АТО: 1 військового поранено в Авдіївці

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, один отримав поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"За добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, однак один боєць зазнав поранень. Це сталося в Авдіївці", - сказав він.

За словами Мотузяника, на Луганському напрямку минулої доби зафіксовано 14 обстрілів, 6 з яких із застосуванням важкого озброєння.

На Донецькому напрямку – 5 обстрілів, 1 з них мінометний.

Речник Міноборони з питань АТО зазначив, що бойовики значно знизили кількість обстрілів на Маріупольському напрямку. Тут за добу зафіксували 7 обстрілів, з яких 2 із застосуванням важкого озброєння.

Українська правда