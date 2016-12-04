У МЗС не знають про таємні домовленості по Донбасу

У МЗС України спростовують існування будь-яких негласних домовленостей в ході мінського переговорного процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"МЗС нічого не відомо про існування будь-яких таємних домовленостей в рамках Мінського формату", - сказала речник МЗС Мар'яна Беца на питання агентства "Інтерфакс-Україна" про нібито існування таємних домовленостей в рамках Мінського формату.

"Якщо існують якісь таємні домовленості, то і виконуватися вони повинні таємно. А це за визначенням неможливо, оскільки в Мінських домовленостях йдеться про деокупацію Донбасу, про долю мільйонів українців і майбутнє України як держави", - зазначила вона.

Беца нагадала, що відкритість Мінського процесу забезпечується активною участю в ньому Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) та її Спеціальної моніторингової місії (СММ).

"Якби існували таємні домовленості, тоді навіщо заявляти про спільну роботу над Дорожньою картою (послідовністю) виконання Мінських домовленостей і констатувати відсутність прогресу в її узгодженні з результатами останніх переговорів міністрів закордонних справ України, ФРН, Франції та РФ в "нормандської форматі" 29 листопада", - додала речник МЗС України.

Як повідомлялося, в суботу в ефірі каналу "112 Україна" лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко звинуватила президента Петра Порошенка в підписанні таємних документів в рамках Мінських домовленостей.

"Я думаю, це вибори за будь-яких обставин, прийняття змін до Конституції про особливий статус Донбасу, не припиняючи там війни, і насправді легалізація окупації і замороженого або напівзамороженому конфлікту", - сказала Тимошенко.